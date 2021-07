Saquarema tem mais leitos livres do que ocupados por pacientes com Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou a 37ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 em que aponta o estado do Rio de Janeiro com risco baixo de contágio e na bandeira amarela. A Baixada Litorânea está com essa bandeira amarela e o município de Saquarema está nessa região. Na cidade existem mais leitos de Covid-19 disponíveis do que ocupados.

Na última atualização, de quinta-feira (1) a cidade conta com 9 leitos de UTI livres e 5 ocupados com pacientes com Covid-19. O número de leitos ocupados é menor do que os disponíveis. O mesmo acontece com os leitos de enfermaria que estão 12 livres e 11 ocupados.

Já sobre os leitos que não são para infectados pela Covid-19, na UTI, tem 1 leito livre e 4 ocupados e 18 internados na enfermaria.

O Estado do Rio de Janeiro apresentou uma redução de 42% no número de óbitos, e as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 41% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. A análise compara a semana epidemiológica 24 (13 a 19 de junho) com 22 (30 de maio a 05 de junho) de 2021.

BANDEIRAS

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).