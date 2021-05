Saquarema suspende vacinação contra Covid

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema comunica a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a COVID-19. A medida se faz necessária por conta do término das doses da vacina no município.



As últimas remessas de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde foram exclusivamente para D2 (segunda dose). Por conta disso, na semana passada, o órgão estadual de saúde autorizou que os municípios utilizassem o quantitativo da última remessa para D1. Desta forma, as 800 doses recebidas por Saquarema e que, inicialmente, seriam para D2, foram utilizadas como primeira dose.



Com este quantitativo, o município pode vacinar as pessoas com comorbidades com idades entre 46 e 43 anos.

Assim que novas doses D1 forem entregues ao município, a vacinação será retomada.