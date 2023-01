Saquarema suspende temporariamente vacinação contra Covid-19

Foi suspensa de forma temporária pela Secretaria Municipal de Saúde, o calendário de vacinação contra a Covid-19 em Saquarema. A decisão foi tomada após o término das doses utilizadas nos adultos.

De acordo com a Prefeitura, há a expectativa de que o Ministério da Saúde envie aos Estados uma nova remessa de vacinas. A data inicialmente prevista seria na próxima quinta-feira (12).

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de nota, informou que assim que receber novas doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde, vai retomar a vacinação no município. Vale lembrar que, de acordo com o Plano Nacional de Imunizações, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, é o responsável pela compra das vacinas. Após a aquisição, ele envia para os Estados que, por sua vez, distribuem as doses aos municípios.

No entanto, Saquarema segue vacinando as crianças. Ainda há estoque das doses infantis para a imunização dos indivíduos até 12 anos e que se enquadram nos grupos prioritários da vacinação contra o Coronavírus.