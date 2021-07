Saquarema suspende temporariamente a vacinação contra a Covid

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, suspendeu temporariamente a vacinação contra a COVID-19. O comunicado foi feito nesta quinta-feira (8), por meio das redes sociais da prefeitura. De acordo com a nota, todas as doses foram utilizadas para a imunização, de acordo com o calendário divulgado.

A prefeitura reforça que a meta é cumprir o calendário e, assim que haja a disponibilidade do imunizante, serão realizadas ações estratégicas. É importante ressaltar que a antecipação da vacinação contra a Covid-19 no município está condicionada à entrega de novas doses. Vale lembrar que a cidade de Saquarema está adiantada no calendário único proposto pelo Governo Estadual.

A prefeitura comunica que tão logo a Secretaria de Estado de Saúde encaminhe novas doses, o município retomará com a vacinação.