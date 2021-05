Saquarema suspende aplicação da segunda dose da CoronaVac

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema suspendeu, temporariamente, o calendário de vacinação contra a Covid-19 no município. A decisão foi tomada após o término das doses D1 enviadas ao município. Na sexta-feira (14) uma nova remessa foi entregue pela Secretaria de Estado de Saúde ao município contendo apenas 270 doses D1 da vacina Astrazeneca. Este quantitativo já foi utilizado no mesmo dia para a imunização das pessoas com comorbidades.

Além das 270 doses, o município recebeu outras 90 doses D1 da CoronaVac para aplicação exclusiva em gestantes e puérperas com comorbidades; e outras 300 doses D2 da CoronaVac para cumprir as pendências de vacinação daqueles que ainda não foram imunizados com a segunda dose.

Por conta do pequeno quantitativo enviado para a imunização das gestantes e puérperas com comorbidades, será feito um agendamento por meio do WhatsApp da Subsecretaria de Saúde, no número (22) 99838-5311. O grupo será imunizado na sede da Subsecretaria, em data e horário previamente agendados.

Quem foi vacinado com a D1 da CoronaVac no município e, porventura, ainda falta receber a segunda dose, poderá ir aos locais de vacinação a partir desta segunda-feira, 17, para receber a segunda dose. Quem recebeu a primeira da vacina Astrazeneca segue com a D2 agendada conforme dia informado nos comprovantes de vacinação.

Assim que o Ministério da Saúde enviar novas doses ao município, a Secretaria de Saúde retomará com a vacinação. Vale lembrar que, de acordo com o Plano nacional de Imunizações, o Governo federal, por meio do Ministério da Saúde, é o responsável pela compra das vacinas. Após a aquisição, ele envia para os Estados que, por sua vez, distribuem as doses aos municípios.