Saquarema: Servidores poderão obter empréstimos consignados

Os servidores ativos da Prefeitura de Saquarema já podem retomar as operações financeiras de contratação de empréstimos consignados com os bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ARBI e Banco Industrial do Brasil (BIB). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, concluiu as etapas administrativas do processo que permitiu o retorno do desconto em folha decorrente deste serviço.

A margem consignável máxima é de 30% do valor dos vencimentos. Ou seja, o servidor só poderá comprometer 30% do salário com o pagamento das parcelas do empréstimo.

O funcionário que desejar obter empréstimos consignados terá duas alternativas:

– procurar a rede de atendimento de qualquer um dos bancos credenciados;

– fazer a contratação por meio do aplicativo e-Consig, da ZetraSoft, empresa que gerencia os consignados entre a Prefeitura e os bancos.

Para mais informações sobre os empréstimos consignados, o servidor deverá entrar em contato com os bancos credenciados. Caso a dúvida seja em relação ao sistema e aplicativo, a ZetraSoft disponibiliza e-mail e telefone para atendimentos: (31) 3194-7700 e suporte@zetrasoft.com.br