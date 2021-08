Saquarema: segunda dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada na parte da tarde

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que os cidadãos do município que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, devem procurar os postos do Centro Municipal de Educação Padre Manuel e da Praça do Bem Estar, somente no período da tarde, no horário das 13 às 16h.

A prefeitura esclarece que a medida foi tomada para evitar aglomerações nos postos de vacinação e também para dar agilidade à campanha vacinal da cidade. As pessoas devem comparecer aos postos na data agendada para aplicação da segunda dose, munidas de seus cartões de vacinação, documento de identificação com foto e comprovante de residência.