Saquarema se prepara para receber turistas após a pandemia

O atual quadro de crise sanitária da pandemia do Coronavírus tem atingido de frente o turismo em toda a Região dos Lagos. Esse impacto não é diferente na cidade de Saquarema, onde as praias são a atração que levam muitas pessoas até a cidade. Para Rafael da Costa Castro, secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, a procura pelas áreas de lazer na cidade foi praticamente reduzida a zero. Contudo, a cidade já se prepara para uma reabertura com o avançar da vacinação e quer estar pronta para receber visitantes.

Para Castro, assim como em todos os países do globo, o Brasil sofreu e sofre muito com a pandemia e Saquarema é um retrato fiel do Brasil, por ser uma cidade muito acolhedora e extremamente turística. “Infelizmente, nossa movimentação foi reduzida a zero. Mesmo com a flexibilização, o turismo local ainda sente muitas dificuldades para planejar uma retomada. Com a ampliação da vacinação, nossa meta aqui no município é poder investir ainda mais em ações turísticas, para colaborar efetivamente com a recuperação desse setor que é essencial para a nossa cidade”, afirmou.

Apesar dessa redução da movimentação, o secretário afirma que não houve perdas para o setor devido a uma gestão consciente do orçamento.

“Os projetos de fomento para o esporte e do turismo de Saquarema, previstos para 2020 e 2021 foram remanejados para o período de pós-pandemia. Assim que pudermos atuar com segurança, retomaremos importantes ações para o nosso município e para região”, explicou.

Ainda de acordo com Castro, o objetivo principal da prefeitura neste momento de pandemia é salvar a vida dos cidadãos de Saquarema. Mas isso não significa que a secretaria está parada. Internamente, a pasta tem se preparado por meio de planejamentos de ações para atividade turística, cursos de capacitação das equipes para que os projetos sejam implementados da melhor maneira, ao fim da pandemia.

Recentemente, a Praia da Vila ganhou novos quiosques e os planos são de levar essas reformas para outras praias da cidade, contemplando a maior parte da orla da cidade. “Assim como a Praia de Itaúna, a Praia da Vila foi contemplada com novos quiosques. Outras praias do município, também receberão, em breve, esse importante investimento para a economia e o turismo de município”, declarou ressaltando que isso está sendo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pelo projeto de revitalização da orla de Saquarema.

A cidade procura estar preparada para que, passando a pandemia, possa estar renovada para receber os turistas. A expectativa é que, com o andar da vacinação isso ocorra no verão de 2022, mas o secretário afirmou que isso está sendo feito com muito cuidado e avaliando o cenário da doença dia após dia. “A princípio tudo é uma incógnita, devido ao andamento da vacinação. Precisamos pensar estrategicamente e agir com cautela, vivemos um momento bastante delicado. Nós temos importantes projetos esportivos e de lazer para a época, mas precisamos ser prudentes neste momento e aguardarmos um momento seguro para a nossa população e para os nossos turistas”, concluiu.

Marcelo Almeida