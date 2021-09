Saquarema: Rio D’areia recebe posto de vacinação antirrábica nesta terça

Moradores do bairro Rio D’Areia podem levar seus cães e gatos para o posto volante da unidade de Estratégia de Saúde da Família nesta terça-feira (13). Isso porque acontece no local a vacinação antirrábica entre 9 às 14 horas. Os moradores que buscarem atendimento devem levar os animais com mais de três meses de vida.

Animais levados por crianças não serão vacinados pelas equipes de saúde. Por causa da pandemia do covid, só serão imunizados os animais cujos donos ou tutores estejam com máscaras de proteção facial. É obrigatório que o cachorro esteja com focinheira e coleira e os gatos sendo transportados em bolsas pet.

Aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas (pois o estresse pode ocasionar o aborto), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibiótico.

Para saber o andamento da vacinação e a localização semanal dos postos volantes, a prefeitura aconselha que o morador acesse ase redes sociais do Executivo. Para isso, basta procurar por @PrefeituraDeSaquarema no Instagram ou Facebook.

A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade, portanto, para evitar esse problema, não deixe de vacinar o seu pet. Na campanha de vacinação de 2020, o município realizou ao todo a imunização de 15.565 animais em todo o município, sendo 12.459 cães e 3.106 gatos.