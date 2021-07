Saquarema retoma vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, nesta quarta-feira (14), uma nova remessa de doses da vacina contra o Coronavírus. A quantidade é inferior a última remessa.

Desta vez, foram 1070 doses D1 que chegaram à cidade para a retomada do calendário municipal de vacinação. Por conta da antecipação da D2 no Estado, a Secretaria Estadual de Saúde está priorizando o reforço dos estoques de imunizantes para a segunda dose.

As novas doses já começaram a ser utilizadas nesta quarta-feira na vacinação de pessoas com 38 e 37 anos. Devido à pequena quantidade de doses, a vacinação precisará ser novamente suspensa ao final do dia.

Ainda nesta quarta-feira (14), o município divulgará o calendário de antecipação da segunda dose (D2) das vacinas Astrazeneca/Oxford/Fiocruz. A antecipação segue determinação da Secretaria de Estado de Saúde.

Prefeita e vice-prefeito são vacinados

A prefeita Manoela Peres e o vice-prefeito, Romulo Gomes, foram vacinados contra a Covid-19

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres (DEM) e o vice-prefeito, Romulo Gomes (PSL), foram vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-1. A chefe do executivo e o vice-prefeito receberam o imunizante no posto de vacinação da Praça do Bem Estar, Centro de Saquarema. Os políticos foram vacinados por pertencerem à faixa etária (40 e 39 anos) contemplada essa semana pelo calendário municipal de vacinação

“Esperei muito por esse dia! Estava ansiosa! Chegou a minha vez de receber a tão aguardada vacina contra a Covid-19. Fiquei emocionada e muito feliz. Uma dose de vacina é uma dose extra de esperança”, desabafou Manoela.

O vice-prefeito, Romulo Gomes, também não escondeu a emoção por estar sendo contemplado com a vacinação. “Hoje recebi a tão sonhada primeira dose da vacina contra a Covid-19. Me sinto muito feliz e com esperança em dias melhores. São doses de esperança! Vacinar é sinônimo de cuidar, proteger e amar”, declarou o vice-prefeito.

Nas redes sociais, a população de Saquarema parabeniza os chedes do executivo da cidade por respeitarem o calendário municipal de vacinação. “Isso comprova o respeito que eles têm com os cidadãos. Esperaram a idade deles e não furaram fila. Parabéns Romulo Gomes e Manoela Peres”, comentou a moradora de Saquarema, Aline Ricardo Barroso.