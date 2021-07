Saquarema retoma oficinas de arte

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura, reiniciou as atividades presenciais das oficinas de arte da Casa de Cultura. As atividades seguem de acordo com as medidas de segurança do protocolo de combate à pandemia do coronavírus como aferição da temperatura corporal e uso de álcool em gel. As aulas estão acontecendo com público reduzido e respeitando o distanciamento social.

Dentre os cursos oferecidos, um dos mais procurados é a oficina de pintura em tecido, ministrada pela instrutora Léa Alves Marins. No curso os alunos aprendem técnicas de pintura em diversos tipos de tecidos. Além de oferecer o aprendizado dessa tradicional modalidade de arte, a oficina também é uma ótima oportunidade para geração de renda.