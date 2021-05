Saquarema reforça campanha de prevenção a violência contra a mulher

A prefeitura de Saquarema está reforçando a campanha para que mulheres vítimas de violência denunciem agressões por meio do número 180 e demais canais de atendimento à mulher vítima, que são o Disque Mulher, no telefone (21) 2332-8249; e pelo Ministério Público, no 127, e na Secretaria Municipal da Mulher (Cram), no telefone (22) 99859-7841.

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), durante o período da quarentena devido ao enfrentamento da Covid-19, o número de denúncias de violência doméstica subiu mais de 50%. A mulher vítima pode ainda procurar a 124ª (DP) Saquarema possui o Núcleo de Atendimento às Mulheres (Nuam) e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar cuidam especificamente desses casos.

Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o número de denúncias registradas por meio do Ligue 180 diminuíram, a tendência vem se mantendo desde o início da crise sanitária do Coronavírus chegou ao país.