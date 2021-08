Saquarema recebe novas doses da vacina contra Covid

Município recebeu mais de 2 mil imunizantes nesta terça-feira (10)

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema recebeu nesta terça-feira (10) 2230 doses da vacina contra o Covid. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde. Do total de doses enviadas, 1880 são de uso exclusivo para a primeira fase (D1) e 350 são para a segunda (D2).

Há pouco mais de uma semana, na segunda-feira da semana passada (4), a Secretaria Municipal de Saúde já tinha recebido 2286. Desta quantidade, aplicou, na segunda-feira (9), 1132 doses em pessoas com comorbidades e população em geral.

Os dois pontos de imunização contra a COVID-19 funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Mesmo com as recentes interrupções, Saquarema é a cidade que está com o calendário de vacinação contra covid-19 mais adiantado em toda Região dos Lagos. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, o município terminou a primeira semana de agosto vacinando pessoas de 25 anos.

Nas demais cidades da Região dos Lagos, a vacinação está na média de idade dos 30 anos. Nesta sexta-feira (6), o município de Araruama está vacinando pessoas e 26 anos, Arraial do Cabo e São Pedro vacinam quem tem 30 anos, Cabo Frio está vacinando pessoas de 32 anos, Iguaba Grande, 33 anos e Búzios vacina pessoas com 35 ou mais.