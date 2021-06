Saquarema recebe doses da Pfizer

A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema recebeu 1170 doses da vacina Pfizer BioNTech. O novo imunizante já está sendo aplicado na população da cidade. Assim como a AstraZeneca, as pessoas que forem imunizadas com a D1 da Pfizer terão a segunda dose (D2) agendada para o prazo de até 90 dias – ou três meses – para retorno aos pontos de vacinação.

Nesta entrega feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), o município não recebeu nenhuma dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca, tanto para D1 como para D2. Com a conclusão da vacinação de todos os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunizações, a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando para a elaboração de novo cronograma de vacinação para a população em geral da cidade. O calendário será divulgado de acordo com o recebimento de novas doses do Ministério da Saúde.

A Prefeitura anunciou também que vai começar hoje a vacinação das pessoas sem comorbidades. Mulheres de 59 anos poderão ser imunizadas nos dois pontos de vacinação do município. A imunização começa a partir das 9 horas. É necessário levar documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

Após a conclusão dos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, o município iniciará a vacinação do público geral, seguindo as determinações do Plano Nacional de Imunizações.

Vale ressaltar que a vacinação seguirá de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde. Para mais informações, acompanhe os canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Saquarema no Facebook, Instagram e Youtube.

Os dois pontos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro.