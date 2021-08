Saquarema realiza até o fim do mês festival gastronômico “O Gosto de Agosto”

A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, recebe até 29 de agosto, a 14ª Edição do Festival Gastronômico “O Gosto de Agosto – Sabores de Todas as Culturas”. A edição deste ano conta com 20 dos melhores restaurantes da cidade, localizados em vários bairros.

O evento acontece, principalmente, nos finais de semana, atraindo turistas e moradores para os restaurantes participantes que apresentam menus temáticos especialmente elaborados para o festival, a preços populares, com “Entrada” a partir de R$19,00, “Prato Principal” a partir de R$25,00 e “Sobremesa” a partir de R$9,00.

Para quem quiser saber mais detalhes, e quais são os restaurantes participantes, basta acessar o site ww.ogostodeagosto.com

Campanha de doações

Durante esta edição está sendo realizada uma campanha de doações, a fim de ajudar as instituições LACES (Lar das Crianças Especiais de Saquarema) e a Fundação Pestalozzi de Saquarema. Funciona assim: O cliente que for a um dos restaurantes participantes levando um quilo de alimento não perecível, agasalho ou cobertor participará dos sorteios semanais de brindes exclusivos do Festival.