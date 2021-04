SAQUAREMA: PRAÇA DO ARTESANATO RECEBE CUIDADOS ESPECIAIS

A Prefeitura de Saquarema está realizando serviços de limpeza, manutenção e troca de iluminação na Praça Oscar de Macedo Soares, popularmente conhecida como Praça do Artesanato, no Centro da Cidade.

Durante a semana, equipes da Prefeitura realizaram a troca de toda a iluminação do local, além de efetuarem a retirada das barracas de madeira, melhorando o aspecto e a segurança da praça.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a Prefeitura irá montar novas barracas durante o fim de semana para uso dos artesãos. Elas ficarão montadas de sexta a segunda-feira, para que eles possam expor e vender seus produtos.

Um novo projeto de barracas está sendo executado pela Prefeitura e, em breve, os artesãos poderão trabalhar em uma nova estrutura.

Ponto tradicional da cidade, a Praça Oscar de Macedo Soares homenageia um dos maiores beneméritos de Saquarema. Nascido na fazenda de Bonsucesso, Oscar era advogado, jornalista, parlamentar e secretário de Estado. Foi provedor da Casa de Caridade de Saquarema, trouxe a iluminação pública e água encanada para o Centro da cidade, além de doar um terreno para a construção do Telégrafo no município.

A cidadã Vera Mota parabenizou a prefeita Manoela Peres pela ação. “Os artesão vão ter um lugar bonito para trabalhar pois á praça estava muito ruim agora espero que tenha vida com os trabalhos bonitos que eles fazem”

PREFEITURA REALIZA LIMPEZA NO RIO D’AREIA

Outras ações importantes de manutenção e conservação da prefeitura de Saquarema seguem acontecendo na cidade. Na terça-feira (20), a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, realizou serviços de limpeza e dragagem de diversos rios, canais e corpos d’água da cidade. Nesta terça-feira, as ações foram concentradas no Rio d’Areia.

No bairro, as equipes realizaram a limpeza de valas e cursos d’água que servem para o escoamento de chuvas, permitindo uma melhor drenagem da região. A prefeitura afirma que o serviço de limpeza dos rios e valas é realizado durante todo o ano, sendo o cronograma mantido pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, em parceria, também, com a Defesa Civil Municipal.