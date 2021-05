Saquarema poderá ser incluída em circuito turístico da Costa do Sol

Em Saquarema, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo recebeu membros da Associação Ciclística de Cabo Frio para discutir sobre a inclusão do município de Saquarema no Circuito de Cicloturismo da Costa do Sol, que está sendo projetado para os próximos meses.

O cicloturismo é uma alternativa para unir diversão, com um estilo de vida saudável. O aumento dos adeptos da prática na região se dá pela forma simples de uma bicicleta como meio de transporte. “É uma forma de turismo muito explorada internacionalmente e em outras regiões do país. A viagem pode ser curta, a cidades do interior, ou até mesmo, durar meses ou anos, com visitas a outros países. A estrutura é simples e bastante compacta”, explica o assessor da equipe, André Luís Morgado.

Mesmo vivendo em um período de muitas incertezas, por conta da pandemia de coronavírus, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), realizado junto a 40 empresas associadas, houve um aumento de 118% nas vendas de bicicletas entre 15 de junho a 15 de julho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019.

O ciclo turista busca novas experiências e aventuras, através de muito contato com as mais variadas culturas, climas e biodiversidades. “O ciclo turista carrega consigo muita simplicidade, por viver nela, mas aprecia serviços e experiências turísticas diferenciadas. E Saquarema é uma ótima opção para esses turistas que desejam desfrutar de muita beleza, atividades esportivas, culturais e gastronômicas variadas “, enumera a assessora especial da Secretaria, Daniele Mazzeo.

Novos planos para a rota ciclo turística da Costa do Sol estão sendo delineados para a realização de um grande circuito de cicloturismo já em 2022. “Um dos nossos objetivos é inserir Saquarema, dentro desse circuito, que terá aproximadamente 550 KM de extensão. Aqui, nós temos uma bela área para que possamos explorar de diversas formas o ciclismo e o turismo. Queremos cooperar para que em abril do ano que vem, tenhamos esses eventos pela nossa região”, ambiciona o membro da Associação Ciclística de Cabo Frio, Ricardo Lage.