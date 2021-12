Saquarema pode ganhar Bandeira Azul

Somente quatro praias no estado possuem o certificado

A Praia de Itaúna, em Saquarema, poderá receber, em breve, o certificado Bandeira Azul. O local que já é conhecido por receber a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf promovido pela World Surf League (WSL), pode ficar ainda mais conhecida internacionalmente.

A Prainha e a Praia da Reserva (na Capital), a Praia do Sossego (em Niterói) e Praia do Peró (em Cabo Frio) são as quatro praias no estado do Rio que possuem o certificado. Amostras da água da praia foram coletadas pelos técnicos do programa nesta quarta (28). A prefeita Manoela Peres e o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael ‘Badá’ Castro acompanharam a coleta.

Fotos: Reprodução / Facebook Rafael Castro

“A partir de agora, Itaúna vai passar por uma série de requisitos e adaptações, para se tornar elegível a receber o selo internacional de sustentabilidade, gestão e educação ambiental, segurança, além de fomento ao turismo responsável em nossa região”, explicou Badá.

Bandeira Azul: Criado em 1987 na França, a Bandeira Azul é um selo ecológico internacional que premia praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a uma série de critérios. No caso das praias, a qualidade da água é o quesito número um.

O objetivo do programa é conectar as pessoas com as áreas que as cercam e encorajá-las a aprender mais sobre o ecossistema local. O programa é gerido pela Fundação para Educação Ambiental (FEE), que está presente em 47 países.