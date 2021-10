Saquarema passa por nova fase das obras de pavimentação de drenagem

Saquarema segue passando por obras de pavimentação, urbanização e drenagem com o propósito de melhorar a infraestrutura em diversos bairros do município. Além disso, as equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos atuaram nos bairros para promover a manutenção e limpeza das vias e espaços públicos.

Dentre os serviços executados, destaque para a retirada de entulhos, roçada, varrição, capina, troca de iluminação pública, limpeza de bueiros, pintura de meio-fio e instalação de lixeiras nos bairros Parque Marina, Barra Nova, Jaconé, Barra Nova, Gravatá, Bacaxá, Retiro, Mombaça, São Geraldo, Vila, Vilatur, Alvorada, Porto da Roça, Sampaio Corrêa, Rio Seco, Barrinha, Itaúna, Basiléa, Ipitangas, Bicuíba e Água Branca.

Já em relação às obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fez o lançamento das obras de drenagem, pavimentação, urbanização e nova iluminação do bairro Bicuíba. A iniciativa faz parte do programa “Saquarema Não Para”.

As obras serão realizadas nas ruas 3, 9, Rua da Praça e nos acessos à região. Após a conclusão da drenagem e pavimentação, a nova rede de iluminação pública será instalada, trazendo luminárias de led que oferecem maior eficiência, luminosidade e segurança aos moradores.

“Só quem enfrentou poeira e lama sabe da importância de uma obra de pavimentação. Hoje, os moradores de Bicuíba puderam conhecer os projetos para o bairro e tudo o que faremos aqui. Com as obras, traremos mais mobilidade e qualidade de vida para a população”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

O programa “Saquarema Não Para” é o maior pacote de obras e intervenções já realizado na história da cidade de Saquarema. Ao todo, 140 quilômetros de vias e estradas serão drenadas e pavimentadas. Além disso, há a previsão de implantação de nova iluminação, urbanização e construção de pontes na cidade.