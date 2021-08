Saquarema participa do lançamento do Programa “Costa do Sol Mais Descontos”

De olho no retorno das atividades turísticas na Região dos Lagos, a CCR Via Lagos e o Conselho de Turismo da Região da Costa do Sol (CONDETUR) lançaram, na última sexta-feira (06), o programa “Costa do Sol Mais Descontos”, em Cabo Frio. O Vice-Prefeito de Saquarema, Rômulo Gomes, e o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro, participaram do evento que reuniu representantes dos doze municípios que compõem a região.

O programa tem por objetivo estimular e aquecer o fluxo turístico de visitantes na Costa do Sol. Para ter direito aos descontos, os clientes da CCR ViaLagos precisam apresentar o recibo de pedágio ou do extrato digital dos sistemas de passagem automática, em estabelecimentos credenciados pelas cidades de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Barra de São João, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus e Maricá.

Restaurantes, hotéis, pousadas, lojas de conveniência e postos de combustíveis estão entre os estabelecimentos participantes do programa “Esse incentivo é fundamental neste momento de retomada das atividades. O roteiro de vantagens será um grande aliado na reestruturação de setores importantes para o desenvolvimento de Saquarema”, afirmou o vice-prefeito, Rômulo Gomes.

“Esse é um importante diferencial para fomentarmos o turismo seguro e de qualidade. Em breve, com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e com a flexibilização das atividades, poderemos voltar a receber nossos visitantes da melhor maneira”, comemorou Rafael Castro.

Para outras informações sobre regulamento, vantagens e a rede de estabelecimentos credenciados ao programa, acesse: maisdescontoscostadosol.com.br e comece a planejar a sua próxima viagem a Saquarema, que está situada numa das regiões mais bonitas do Brasil.