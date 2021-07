Saquarema oferece curso preparatório para concurso dos bombeiros

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai oferecer um curso gratuito voltado para o Concurso do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. O curso preparatório é para moradores da cidade e terá aulas gratuitas, na modalidade presencial, para capacitar jovens e adultos para esse importante segmento do mercado de trabalho.

O período de inscrições será de 12 a 16 de julho, com início das aulas em 2 de agosto. Para concorrer à vaga, o candidato deverá efetuar o preenchimento do Formulário de Inscrição. Serão oferecidas 150 vagas. Para participar do curso, é necessário ter os seguintes requisitos:

– Ser brasileiro nato ou naturalizado;

– Ter idade de 18 (dezoito) anos ou mais no momento da contratação ou de até 35 (trinta e cinco) anos até o último dia previsto para término da inscrição, para a vaga de 1º Tenente BM Temporário Voluntário e idade de 18 (dezoito) anos ou mais no momento da contratação ou de até 25 (vinte e cinco) anos até o último dia previsto para término da inscrição, para a vaga de Soldado BM Temporário Voluntário;

– Ter concluído o Ensino Médio (Soldado) e o Terceiro Grau (Oficial);

– Estar em dia com o serviço militar.

O curso preparatório para o Corpo de Bombeiros é oferecido pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. Para mais informações, o interessado pode ligar para a Secretaria do Curso. O telefone é o (22) 93300-5250. O e-mail é cursopreparatoriocpems2019@gmail.com