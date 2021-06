Saquarema oferece atendimento psicológico a moradores impactados pela pandemia

Além dos impactos sociais, econômicos e as vidas perdidas por conta do coronavírus, outro ponto que merece atenção especial é o impacto psicológico causado na população, devido aos efeitos colaterais da propagação do vírus. Entre eles estão o isolamento social que, por sua vez, causa distanciamento entre entes queridos; a convivência com notícias ruins; além de eventuais perdas de pessoas próximas, para a doença.

Atenta a esse fator, o Governo Municipal de Saquarema oferece um serviço de atendimento psicológico aos moradores. Denominado “Acolhimento Psicológico”, o trabalho é uma medida preventiva mediante a pandemia do Coronavírus, sob a Coordenação da Saúde Mental. Os atendimentos acontecem de maneira on-line e são viabilizados pelo aplicativo Whatsapp, pelo número (22) 99783-7855, das segundas-feiras às sextas-feiras, das 9h às 17h.

Segundo estudo divulgado na revista Plos One, e conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina Duke-NUS, em Cingapura, um em cada três adultos sofrem algum dano psicológico, por conta da pandemia do coronavírus. Cabe ressaltar que, ainda segundo a pesquisa, as pessoas que vivem em situação de baixa renda e mulheres são mais propensas a sentir efeitos psicológicos.

Desde o início da pandemia, a cidade, que fica na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, confirmou 4.029 casos da doença. Lamentavelmente, 211 habitantes de Saquarema acabaram falecendo, em decorrência da covid-19. O bairro com maior número de registros é Bacaxá, com 525. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a maior incidência de casos é entre mulheres, com 55%.