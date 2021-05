Saquarema muda estratégia da vacinação

A Prefeitura de Saquarema foi comunicada neste fim de semana sobre uma alteração da Secretaria de Estado de Saúde para o uso das vacinas contra o Coronavírus. De acordo com a Nota Técnica enviada pelo Estado, os municípios estão autorizados a utilizar as últimas doses recebidas para a plicação de segunda dose, como aplicação de primeira dose.

A partir desta nova orientação, as 800 doses da Astrazeneca recebidas na última remessa serão aplicadas como primeira dose, permitindo assim a retomada da vacinação até a chegada de novas doses. A prefeitura deixa claro que, segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI), a compra das vacinas é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que a Estados e municípios.

O calendário de vacinação foi retomado ontem (24), com pessoas de 46 e 45 anos que tenham alguma comorbidade. O calendário será divulgado diariamente, enquanto o lote das 800 doses ainda estiver disponível.

As comorbidades definidas pelo ministério da saúde são: doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronariana; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fístolas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; diabete mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão estágios 1 e 2 com lesão de órgãos alvos; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática; e HIV.