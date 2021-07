Saquarema lança site do Plano Diretor com incentivo à participação popular

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, lançou o novo site do Plano Diretor, que tem como objetivo reunir as informações e propostas urbanísticas da cidade, sendo um ponto de apoio às discussões da revisão do Plano Diretor 2021, além de aproximar e incentivar o cidadão a participar do desenvolvimento do município.

O Plano Diretor é uma ferramenta básica da política de desenvolvimento do município e tem como finalidade orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos essenciais, pretendendo assegurar melhores condições de vida para a população. Ele deve ser revisto a cada 10 anos, obedecendo uma série de legislações e pré-requisitos estabelecidos em nível federal, estadual e municipal.

De acordo com o secretário municipal de Urbanismo, Felipe Araújo, a intenção é motivar a população e participar de forma ativa na revisão do Plano diretor. Por isso, destaca que é fundamental a discussão com todos os entes da sociedade civil de Saquarema.

“Mais importante que o novo site, queremos que a população participe da revisão do Plano Diretor. É essencial que os moradores, grupos e associações civis organizadas, por exemplo, deixem suas contribuições para melhorarmos o nosso Plano Diretor”, explicou Araujo.

O novo site chega com uma novidade importante: a interatividade! A participação dos cidadãos é fundamental para ampliar a discussão sobre os progressos e dificuldades em relação à urbanização. Por esse motivo, a Secretaria de Urbanismo montou uma enquete onde os moradores poderão dar suas contribuições, fazer reclamações, sugerir propostas e, também, elogiar os trabalhos desenvolvidos pelo município.

A população deve ficar atenta ao calendário das Audiências Públicas, quando também será possível encaminhar sugestões, debater e tirar dúvidas sobre a Revisão do Plano Diretor. Para ter acesso o site e às enquetes criadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, basta acessar o site planodiretor.saquarema.rj.gov.br