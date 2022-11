Saquarema lança programação especial para o Novembro Azul

Por: Marcos Vinicius

A Prefeitura de Saquarema começou a divulgar ontem (7) a Campanha Novembro Azul com o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.



Além de promover mudança de paradigma com relação à ida do homem ao médico para realizar exame preventivo de toque e aproveitando as celebrações em torno do tema, a Prefeitura de Saquarema elaborou um calendário com as mais variadas atividades de conscientização e prevenção da doença a serem realizadas durante todo o mês de novembro.



Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde revelou que as ações são voltadas para públicos específicos como pescadores, trabalhadores braçais e população rural, além de outras promovidas em empresas e diversos locais públicos de fácil acesso e grande circulação de pessoas, distribuídos por todo o município.



Complementando essas ações, a Praça do Bem-Estar, no Centro, abrigará, no dia 11, das 9h às 16h, diversas atividades em prol do homem, como mutirão de saúde e ação social, torneio de futebol, aulas de alongamento, dança, defesa pessoal e canoagem, feira de pescadores e serviço de barbeiro, entre outras.



Já no dia 19, a partir das 9h, acontecerá, nas Unidades de Saúde da Família, o Dia D em Promoção da Saúde do Homem, com a realização de diversos exames e ações de promoção e prevenção de saúde bucal, além da realização de teste rápidos de IST e da divulgação dos serviços disponíveis na rede municipal de saúde.



Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença é mais comum entre os homens brasileiros. As vítimas, em geral, têm mais de 50 anos e são pessoas com presença do câncer de próstata em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.