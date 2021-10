Saquarema lança editais de cultura

Iniciativa injetará mais de R$ 500 mil na economia da cidade

Saquarema está lançando três editais vinculados à cultura que injetarão mais de R$ 500 mil na economia do município. Os editais, cujas verbas são provenientes de complemento do exercício 2021 da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura e do orçamento da prefeitura, contemplarão o setor de arte e cultura da cidade. As ações têm por objetivo valorizar os artistas locais e ativar o mercado cultural do município, com a realização de 50 eventos a partir do primeiro semestre de 2022.

O primeiro edital, de Chamada Pública nº 05/21 – Prêmio Saquarema Cultural II, é voltado para o mercado de artes cênicas e vai premiar 30 propostas com R$ 10.203,27 (dez mil duzentos e três reais e vinte e sete centavos) cada uma. O período de inscrição será de 15 a 26 de novembro e o resultado final será publicado até o dia 03 de dezembro.

O segundo Edital, de Concurso Público nº 03/2021, tem por objetivo a premiação de espetáculos de teatro, dança e circo e vai contemplar 10 propostas com o valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais) cada uma. O período de inscrição será de 09 a 11 de dezembro e o resultado final será divulgado até o dia 22.

O terceiro edital, igualmente de Concurso Público, nº 04/21, premiará 10 propostas de exposições de quadros, esculturas e artesanato, cada uma com R$ 10.000,000 (dez mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o artista e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o espaço que abrigar o evento. O período de inscrição também será de 09 a 11 de dezembro e o resultado final divulgado até 22 daquele mês.

As propostas serão avaliadas por comissões criadas especialmente para este fim e as inscrições serão realizadas on-line, através de plataforma a ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Saquarema, ou presencialmente, no endereço: Casa da Cultura Walmir Ayala – Rua Coronel Madureira, nº 77 – Centro – Saquarema/RJ, das 9h às 17h.

Poderão se inscrever para concorrer aos editais pessoas físicas e jurídicas, desde que em situação regular e ativa junto aos órgãos competentes de controle. É vedada a participação todos os servidores da Prefeitura Municipal de Saquarema e de suas Entidades Indiretas; servidores titulares de cargos comissionados, cargos efetivos, contratados e terceirizados da SECULT; membros da Comissão Avaliadora e seus cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins 2º grau; cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins até 2º grau dos servidores da SECULT; e pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.

Mais informações e acesso, na íntegra, aos editais, podem ser obtidos através do link https://www.saquarema.rj.gov.br/editais-cultura/