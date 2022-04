Saquarema lança campanha educativa ‘Praia Limpa’ nas redes sociais

Projeto já arrecadou mais de 1.500 lixeiras que estão sendo espalhadas nos acessos ao mar e à lagoa

A Prefeitura de Saquarema inicia nova campanha educativa sobre a importância do descarte correto do lixo nas praias oceânicas e lagunares da cidade. A campanha é voltada principalmente para quem utiliza as praias e demais áreas de lazer e inicia antes dos dois próximos feriadões de Páscoa e Tiradentes.

Com o conceito “Praia Limpa”, a campanha visa alertar moradores e turistas de que a praia é um espaço público, de todos e democrático, mas que requer cuidados e ações para as belezas naturais serem preservadas. Realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ação segue os objetivos 14 e 15 ODS – ONU e conta com parceria das secretarias de Comunicação Social, Esporte, Lazer e Turismo, Transporte e Serviços Públicos, além da chancela do Programa Bandeira Azul.

Descarte correto

“Com a retomada do turismo e das atividades econômicas, muitas pessoas estão escolhendo Saquarema para passar os próximos feriados. Esse aumento de pessoas circulando na cidade, e nas praias, gera mais lixo. Por isso estamos iniciando essa campanha educativa para conscientizar os usuários das praias sobre o descarte correto do lixo, minimizando os impactos sobre o ecossistema local”, informou o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães.

Além da campanha, a Prefeitura de Saquarema está ampliando o número de lixeiras públicas espalhadas pelas ruas da cidade e nos acessos ao mar e lagoas. Bairros como o Centro e Itaúna, onde ficam as principais e mais movimentadas praias do município, já contam com novos modelos de lixeira, com capacidade de 500 litros, nos pontos de maior movimento de pessoas.

“Adquirimos neste ano mais 1.500 lixeiras do tipo papeleira e outras 50 unidades, do tipo contêiner de 500 litros, para instalação em toda a cidade, principalmente nas áreas centrais de Bacaxá, Sampaio Corrêa, Jaconé, Vilatur, Centro (Vila) e em corredores viários importantes, como a Avenida Saquarema. Bairros próximos às praias também receberam uma atenção especial”, completou o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Rezende.

Além da campanha digital, nas redes sociais e demais canais oficiais de informação, a Prefeitura utilizará comunicados em carro de som nas áreas de maior movimento de banhistas.