Saquarema investe na mobilidade e acesso para todos

O banho de mar é uma das opções preferidas para se refrescar nesse calor, por outro lado não é uma opção acessível para todos. Saquarema, pensando na acessibilidade e oportunidade, deu início a um projeto muito especial, voltado para usuários de cadeira de rodas, idosos e todas as pessoas com dificuldades de locomoção. O projeto piloto, que estreou na praia de Itaúna, consiste na montagem de esteiras/rampas de acessibilidade móveis, que ligam a calçada à beira d’água.

No local estará disponível uma cadeira de rodas anfíbia, que possibilitará a moradores e visitantes desfrutarem de um banho de mar, de forma confortável e segura, sempre com a assistência de agentes do Grupamento Marítimo – Salvamar, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública.



Para usufruir do serviço, o banhista deverá se locomover pela rampa usando seu equipamento próprio. A cadeira anfíbia estará abrigada sob uma tenda ou guarda-sol, na beira d’água, aguardando os usuários para que possam desfrutar do banho de mar, com conforto e total segurança.



A montagem e a operacionalização do sistema, que pode ser utilizado inclusive em lagos e lagoas, também ficarão aos cuidados da equipe do Salvamar que analisará, no dia a dia, de acordo com as condições do mar, a viabilidade de ser o equipamento utilizado. A disponibilidade e a localização do sistema serão informadas, sistematicamente, nas redes sociais da Prefeitura.



Oportunidade para todos

Primeira vez de Júlia no mar Foto: Prefeitura de Saquarema

Júlia, de 18 anos, e Miguel, de 11, ambos pacientes do Centro Municipal de Reabilitação, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, foram os primeiros a experimentar e aprovar o equipamento que estará disponível, inicialmente, na praia de Itaúna. Um momento emocionante e com sentimentos únicos.

Para quem nunca havia se banhado no mar, o momento foi especial e único para Júlia. Agora ela e o Miguel já consegue caminhar com apoio, graças às práticas terapêuticas realizadas no Centro Municipal de Reabilitação do qual é paciente assíduo, prometem retornar outras vezes para novas experiências envolvendo o mar e a natureza. Experiências agora disponíveis, literalmente, para todos que desejarem aproveitar a praia na condição de banhistas.



A adoção desse sistema de mobilidade agrega ainda mais valor à Itaúna, atualmente praia piloto candidata a receber a chancela do Programa Bandeira Azul. Presente em quase 50 países, o programa concede a maior certificação ecológica internacional a praias, embarcações e marinas em função da ótima qualidade da água, segurança e conforto dos usuários, gestão e preservação ambiental e informação.



Atualmente, Saquarema dispõe de duas unidades do equipamento composto por duas cadeiras anfíbias e esteiras/rampas de acessibilidade móveis prontas para uso, mas a tendência é ampliar a oferta deste serviço, tendo em vista a demanda esperada e o vasto litoral do município.