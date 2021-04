Saquarema investe em iluminação pública

O novo sistema de iluminação pública, implantado no município de Saquarema, na Região dos Lagos, oferece à população o que há de mais moderno neste conceito: lâmpadas de LED. A prefeitura da cidade está realizando este investimento com o objetivo de melhorar a qualidade de iluminação.

Com essa substituição, é oferecida maior eficiência energética, aumentando a luminosidade nas vias. Desta forma, pedestres, ciclistas e motoristas ganham mais segurança ao trafegar nas ruas. E as lâmpadas se tornam uma ferramenta a mais em favor da segurança pública.

Mais recentemente, o bairro Rio d’Areia foi contemplado com a modernização do serviço. Além de aprovar a ação, nas redes sociais, a população aproveitou para pedir o serviço no seu bairro. Foi o caso da Rose Nascimento. “Parabéns! Quando vai ser a vez do loteamento Recanto do Poeta, na Rua Humberto de Campos. Precisamos com urgência. Por favor! Passe a patrol no loteamento. As ruas estão esburacadas e a minha não existe mais de tanto capim. Grata pela atenção”, escreveu.

A Gleice pediu ajuda para os familiares que moram em outro bairro ainda não contemplado pela instalação. “Minha rua em Rio d’Areia está totalmente iluminada. Agora falta lá na entrada de Vilatur, onde minha família mora. Está um breu. Precisa de iluminação o mais rápido possível”.

De acordo com a Prefeitura, a meta é implantar 21 mil pontos de LED em toda a cidade. Uma manutenção será realizada nas luminárias antigas que foram retiradas e serão implantadas em locais onde, atualmente, não há sistema de iluminação pública.

Ontem (19), o trabalho para implantação das luminárias de LED foi realizado nos bairros Gravatá e Boqueirão.

MUNICÍPIO É DESTAQUE EM TRANSPARÊNCIA

O novo sistema de iluminação pública de Saquarema realça à sua transparência nas contas públicas. O município ganhou destaque positivo, pelo segundo ano consecutivo, na ‘Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°’ (EBT 360°), divulgada pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A prefeita do município, Manoela Peres, quer mais. Sua meta é a nota 10.

“Sempre prezamos pela Transparência. Não só por ser uma determinação legal, mas pra poder prestar contas à população de tudo o que é feito com os recursos públicos. Estamos melhorando a cada ano e, tenho certeza de que na próxima avaliação da CGU, seremos melhor avaliados. Vamos manter os pontos que acertamos e corrigir os itens que precisam ser melhorados para alcançar a nota 10”, afirmou a chefe do executivo.

Com a nota 8.56, a cidade ficou em 9º lugar no Estado do Rio de Janeiro e o 174° lugar no país. O ranking nacional é feito a partir de um levantamento entre 691 cidades com mais de 50 mil habitantes e a avaliação foi realizada com dados coletados da CGU.

Desde o início de 2017, Saquarema teve um grande salto no seu desempenho de transparência. Saiu de uma nota 0.55 para 8.33, na avaliação 2018/2019, representando um crescimento de 1514%. Na nova avaliação, o município seguiu a linha de crescimento, ampliando sua nota para 8.56.