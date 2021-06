Saquarema inicia projeto de identificação de trilha de olho no turismo nacional e internacional

Com o objetivo de auxiliar a identificação da trilha “TranSaquarema”, a Prefeitura de Saquarema fez a entrega da logomarca oficial e de placas ao grupo de trilheiros da cidade. A iniciativa faz parte da inserção do município na Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.

A entrega aconteceu durante um encontro realizado na sede da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. O chefe da pasta, Rafael da Costa Castro, recebeu alguns representantes de grupos trilheiros para entregar o material que será utilizado pelos esportistas na demarcação de territórios, que a partir de agora, poderão ser percorridos com mais segurança pelos adeptos da prática esportiva. O objetivo dessas placas é a auxiliar os trilheiros a encontrar uma rota segura na mata, de maneira ordenada e padronizada.

A “TranSaquarema” terá aproximadamente 86 quilômetros de extensão, cortando todo o município. Ela será dividida em oito trechos, que ainda estão passando por formulação, passando por áreas da Serra do Mato Grosso, Rio Seco, Rio Mole, Rio d’Areia, Itaúna, Vilatur, até chegar na Lagoa Vermelha.

De acordo com o assessor de apoio a eventos, André Morgado, a trilha promete ser uma grande ferramenta de desenvolvimento da cidade. Além disso, a meta é atrair turistas de outros estados e até de fora do país para participar da TranSaquarema.

“As Trilhas de Longo Curso são muito importantes, não só pelo seu apelo recreativo e turístico, mas estão diretamente ligadas à qualidade de vida, através do esporte e do favorecimento da geração de emprego e renda. Nosso objetivo é atrair cada vez mais trilheiros do brasil e estrangeiros”, explica Morgado.

Com a efetivação do trajeto, as secretarias municipais de Esporte, Lazer e Turismo, Meio Ambiente e Segurança e Ordem Pública poderão atuar em conjunto com campanhas de conscientização, sinalização e rondas pelas localidades, que auxiliarão o fomento esportivo e turístico do município.

Novas ações e investimentos estão previstos para os próximos meses

Além da entrega das placas, os trilheiros e a equipe da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo puderam discutir outras demandas, além de sugerir alternativas para incentivar ainda mais a atividade dentro do município.

De acordo com o Secretário Municipal, Rafael da Costa Castro, é essencial manter o diálogo com os grupos de trilheiros, além de incentivar a prática no município:

“Nos últimos anos temos visto um aumento considerável de pessoas da nossa cidade e até de turistas que nos vistam em busca de aventura através das rotas trilheiras. Temos muitas belezas naturais em Saquarema, matas nativas, cachoeiras deslumbrantes e que merecem nossa total atenção. Nosso objetivo nos próximos meses é concentrar ainda mais investimentos para que Saquarema, além de ser conhecida por suas belas praias e ondas, também seja referência no turismo de aventura”, afirmou.