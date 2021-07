Saquarema inicia programa Guarda Maria da Penha na próxima segunda

Na próxima segunda-feira, 05, a Prefeitura de Saquarema vai dar início ao projeto “Guarda Maria da Penha”, voltado à promoção de mais segurança e proteção das mulheres. A iniciativa é uma parceria das secretarias municipais da Mulher e de Segurança e Ordem Pública na luta pela defesa e das garantias constitucionais das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

O projeto é fruto de uma parceria com a Secretaria da Mulher com a Guarda Civil do município e as polícias Civil e Militar. Consiste no acompanhamento das mulheres vítimas de violência e abusos que procuraram atendimento e assistência na Secretaria da Mulher. O grupamento também realizará visitas às mulheres que têm medidas protetivas para assegurar e verificar a garantia do seu direito e sua proteção e também auxiliará a Secretaria da Mulher em ações de ocorrências.





“Este é um marco importante para a proteção das mulheres saquaremenses. Com a pandemia e o isolamento social, temos visto o aumento do número de casos de denúncias e agressões às mulheres em todo o país. Essa é uma estatística triste e infeliz e que precisa acabar. Aqui em Saquarema, estamos dando mais um passo para garantir essa segurança às mulheres”, concluiu a Prefeita Manoela Peres.

A Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo, comemorou a novidade para a cidade. “Temos, em nosso município, centenas de mulheres que são atendidas pela Secretaria da Mulher ou pelo CRAM e que precisam de acompanhamento durante as medidas protetivas. A Guarda Maria da Penha chega para aumentar essa proteção, dando o suporte para os atendimentos e ajudando nas ocorrências”, afirmou.