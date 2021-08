Saquarema inicia vacinação de adolescentes com comorbidades

Adolescentes com comorbidades residentes em Saquarema serão vacinados a partir de amanhã (18). O calendário inicia pelos adolescentes de 17 e 16 anos. Na quinta-feira (19) é a vez dos de 15 e 14 anos. A semana terminará com a vacinação dos adolescentes com comorbidades de 13 e 12 anos, na sexta-feira (20).

A vacinação deste grupo etário ocorre após a conclusão da imunização dos maiores de 18 anos. Assim, seguindo diretrizes da nota tripartite do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Ministério da Saúde, o município priorizará aqueles que possuem comorbidades.

“É muito importante que os responsáveis desses adolescentes obedeçam ao cronograma da Prefeitura. Sabemos que muitos estão ansiosos para imunizar seus filhos e, em breve, também conseguiremos cumprir esse grupo etário”, informou o Secretário de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira.

“Estamos cumprindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Desta forma, iniciaremos a vacinação dos adolescentes com comorbidades, seguindo tudo o que determina a Lei”, informou a Prefeita Manoela Peres.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a vacinação dos adolescentes só pode ser feita com as doses da Pfizer. O município ainda possui doses em estoque e aguarda a entrega de novas remessas para ampliar a vacinação.