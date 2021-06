Saquarema inicia entrega dos Cartões Família

A Prefeitura de Saquarema iniciou na segunda-feira (14) a entrega dos Cartões Família Saquaremense. Os inscritos precisam comparecer nos CRAS e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de acordo com os locais que realizaram os cadastros. A chegada é de acordo com a ordem alfabética e os dias de cada grupo,

Os inscritos no CadÚnico devem se dirigir aos CRAS que atendem na respectiva região, e quem se cadastrou no Desenvolvimento Social, deve procurar a própria Secretaria. É necessário que o inscrito leve o documento de identificação com foto para a retirada do cartão. Os responsáveis pelos alunos da rede pública municipal e estadual, vão receber as orientações sobre o cronograma de entrega diretamente nos canais de comunicação das escolas e nos grupos de WhatsApp.

A prefeita da cidade, Manoela Peres, afirmou que o programa é voltado para atender moradores que passam por dificuldades financeiras. Segundo a chefe do Executivo. São quase R$ 30 milhões destinado a ajudar quase 20 mil famílias de Saquarema.

“Nesse momento de pandemia, muitas famílias estão enfrentando dificuldades financeiras. Por isso, investimos mais de 27,5 milhões de reais para beneficiar aproximadamente 20 mil famílias no município. Além de ser um auxílio importante no orçamento dos moradores, também significa um incentivo na economia da cidade. Vamos continuar trabalhando para minimizar os impactos da pandemia no município, sem esquecer de cuidar da saúde e bem estar da população”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

A comunicação da aprovação do cartão será feita nos locais de entrega, portanto, todos precisam comparecer de acordo com a ordem alfabética do dia. Para acompanhar o cronograma e organização para entrega dos cartões, o cidadão deverá ficar atento aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Saquarema. Acesse o site saquarema.rj.gov.br ou ainda facebook.com/prefeituradesaquarema e @prefeiturasaquarema no Instagram e Youtube.