Saquarema inicia cadastramento dos estudantes para o transporte universitário

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu inscrições para o preenchimento de vagas para novos estudantes que queiram utilizar o programa de Transporte Universitário.

O processo terá início na próxima segunda-feira (16) e encerrará na quarta, dia 18. Os documentos necessários para realização do cadastro deverão ser entregues na sede da Secretaria de Educação, que funciona na Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça, no Centro Administrativo Municipal.

Todo o processo segue o disposto na Lei 1.510, de 10 de outubro de 2016. Vale ressaltar que é necessária a entrega da cópia de todos os documentos solicitados na ficha de inscrição. O resultado será divulgado no dia 24 de agosto através de comunicado no site da Prefeitura Municipal de Saquarema.

No ato da inscrição, os interessados devem apresentar cópia dos seguintes documentos: identidade; CPF; título de eleitor; comprovante de residência; comprovante de renda familiar; comprovante de matrícula na universidade; comprovante de escolaridade (certificado ou declaração de conclusão do ensino médio); grade disciplinar; 2 fotos 3×4.

Nesse processo seletivo, a Secretaria de Educação e Cultura de Saquarema está oferecendo as seguintes vagas: 80 vagas para Niterói, no turno da noite; 65 vagas para Cabo Frio, no turno da noite; 85 vagas para Niterói, no turno da manhã; 15 vagas para Cabo Frio, no turno da manhã.