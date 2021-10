Saquarema inaugura Clínica Vascular Municipal

Saquarema acaba de ganhar mais uma unidade de saúde na cidade. Na tarde desta quarta-feira (13), será inaugurada a Clínica Vascular Municipal, instalada em Bacaxá, na Rua Segisfredo Bravo, 100, na Galeria De Ville. A unidade oferecerá tratamento e procedimentos vasculares gratuitos aos moradores da cidade.

A nova clínica possui 2 consultórios, ampla sala de espera com recepção e está adaptada para atender pessoas com mobilidade reduzida ou que tenham alguma deficiência. No local, serão realizados consultas e exames ambulatoriais de Angiologia e Escleroterapia: tratamento clínico das doenças que acometem vasos sanguíneos e vasos linfáticos, como varizes, por exemplo. A capacidade estimada de atendimento da unidade é de 400 pacientes por mês.

“Muitas pessoas sofrem com problemas vasculares. São enfermidades que causam dificuldades físicas e estéticas, que acabam afetando a autoestima. Com a nossa Clínica Vascular, poderemos oferecer tratamento gratuito em nossa cidade para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida”, afirma a prefeita de Saquarema, Manoela Peres.

A doença vascular (DVP) é uma enfermidade comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que atualmente há milhões de pessoas com DVP nas mais diferentes regiões do planeta, mas de uma forma geral quase não há conscientização sobre a doença. Com essa falta de cuidado com informações que esclareçam a população, muita gente que sofre de DVP acaba sem diagnóstico e sem tratamento.

A doença acontece quando existe um acúmulo de material gorduroso, chamado placa, dentro das artérias. Essa doença também é chamada de arterosclerose ou endurecimento das artérias.

Os acúmulos de gordura (também chamados de calcificações) podem fazer com que as artérias endureçam (calcifiquem-se) e tornem-se mais estreitas ou bloqueadas, limitando o fornecimento do sangue rico em oxigênio pelo corpo. Isso pode causar diferentes problemas de saúde, dependendo de quais artérias são bloqueadas.

Fatores de risco

É normal que haja um endurecimento das artérias conforme você envelhece, além do acúmulo de gordura, mas certos fatores de risco, como determinados comportamentos, doenças ou hábitos, podem levar ao desenvolvimento precoce da doença vascular. Quanto mais você se expor aos fatores de risco, maiores serão as suas chances de desenvolver a doença. Alguns fatores de riscos da DVP são: idade superior a 50 anos; ser fumante; diabetes; histórico familiar da doença; pressão alta; altos níveis de colesterol ou triglicerídeos no sangue; falta de exercício ou atividade física; obesiddae; stress.

Se você estiver no grupo de risco é importante procurar atendimento médico para buscar formas de diminuir as chances de desenvolver a doença. Além de ter aterosclerose (endurecimento das artérias), pessoas com DVP também correm um risco alto de sofrer um ataque cardíaco ou ter um acidente vascular cerebral (AVC).

A Clínica Vascular Municipal de Saquarema funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e agendamentos para atendimento poderão ser feitos pelo telefone (21)4125-9757. A ligação é gratuita e direcionada à Central de Marcação da clínica.