Saquarema ganha novo posto de saúde na segunda-feira

A Prefeitura de Saquarema está convidando a população para a cerimônia de inauguração do novo posto de Estratégia de Saúde da Família – ESF do bairro Jardim Ipitangas. A unidade, que ganhou o nome do Vereador Eusébio Souza de Faria, em forma de homenagem póstuma, representará mais um grande avanço na saúde pública da região.

A ESF conta com amplos consultórios de especialidades médicas, além da sala de atendimento odontológico, coletas para exames laboratoriais, aplicação de vacinas e acompanhamentos para diabéticos, hipertensos, gestantes (pré-natal) e recém-nascidos. A unidade também dispõe de equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que trabalharão preventivamente com visitas e atendimentos domiciliares às famílias cadastradas dos bairros de atuação, além de Médicos de Saúde da Família, que visitarão os pacientes que não podem ir à unidade de saúde. Todo o prédio obedeceu às normas de segurança e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O novo posto de Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim Ipitangas está localizado na Rua Teresópolis, esquina com a RJ 102 (Estrada de Praia Seca). A cerimônia de inauguração será nesta segunda-feira, dia 30, às 19h30.