Saquarema festeja Círio de Nazareth

A programação religiosa do mais antigo Círio de Nazareth do país já está acontecendo! A Igreja Matriz de Saquarema está em festa pelo 391° aniversário do Círio, que será realizado até o dia 8 de setembro, dia da Padroeira.

Nossa Senhora de Nazareth, de Saquarema, é a primeira devoção à Virgem de Nazareth no Brasil, datada de 1630, no século XVII. Este ano, por conta da pandemia de Covid-19, a Novena e a Festa da Padroeira ainda contarão com restrições.

A Novena acontecerá todos os dias, às 19h na Igreja Matriz, com celebração da Santa Missa às 20h. A exceção será no domingo, dia 5, quando a Novena acontecerá às 18h, e a celebração da Santa Missa às 19h.

O acesso à Igreja se dará por ordem de chegada, com limite de lugares. De acordo com a administração da Igreja, odos os protocolos de prevenção à COVID-19 serão respeitados, como uso obrigatório de máscaras e utilização de álcool em gel.

Além disso, no dia 8 de setembro, a imagem da Milagrosa Padroeira será exposta, a partir de 13h30min, para visitação e veneração dos fiéis, com a recitação do Santo Rosário, até as 17h. A programação será encerrada às 20h, com a procissão e carreata, quando a imagem descerá do Santuário para percorrer as ruas de Saquarema. É importante ressaltar que o uso de máscara será obrigatório. Todos os eventos seguirão os protocolos de distanciamento social.