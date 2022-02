Saquarema é um Carnaval à parte

Quem vai viajar neste carnaval para a Região dos Lagos não pode deixar de aproveitar os prazeres que Saquarema oferece aos moradores e turistas.

Paraíso para os amantes de praia e para os surfistas, Saquarema oferece a praia da Vila, com vários quiosques que atraem as famílias, a praia de Jaconé, que possui pedras que despertam os peixes e fazem a alegria dos pescadores. E é claro, a famosa praia de Itaúna conhecida como ‘Maracanã do surfe’, o local possui praias de areia branca, onde são realizados campeonatos nacionais e internacionais de surfe e bodyboard.

Outra opção é a lagoa de saquarema, própria para banho, pesca e esportes náuticos. Recentemente, foi feita a ligação permanente da lagoa com o mar através da Barra Franca, para que, deste modo, pudesse ser feito normalmente o controle e a regulação do sistema lagunar.

Rudã Ferreira, estudante, de 23 anos, morador de Niterói, sempre que pode viaja para Região dos Lagos, principalmente para Saquarema. E deu algumas dicas para quem vai passar o feriado na região.

“Itaúna é uma ótima opção de praia, berço do surfe no Brasil. Então por esses dias vale a pena ir lá, pegar uma praia e curtir o dia. O pôr do sol é alucinante, ainda mais com a igreja no fundo. Durante a noite os turistas não podem deixar de passear na vila, e tomar um açaí e comer nas opções que tem por lá”. Ele recomenda uma visita a igrejinha no alto do morro.

A Igreja possui uma escadaria, que proporciona os admiradores a assistirem um belo pôr do sol, do alto. Fica localizada no centro da cidade de Saquarema e é uma das atrações turísticas do estado do Rio.

Já para a prática de atividades físicas, a cidade possui a pista de Skate Rafael Mascarenhas, que atrai pessoas de todas as idades. Além disso, a ciclovia paralela a rua da praia é uma ótima opção para andar de bicicleta e correr, com incrível vista para a praia.

Decreto de carnaval

A Prefeitura de Saquarema decretou Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira de carnaval) e 02 de março de 2022 (quarta-feira de cinzas). Ficam garantidos, no entanto, o funcionamento dos serviços e atividades essenciais como atendimento médico de urgência nas unidades de saúde, limpeza urbana e ações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública referentes à Guarda Civil Municipal e à Defesa Civil, os quais funcionarão em regime de plantões.

Priscila Werneck