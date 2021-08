Saquarema divulga resultado do processo seletivo para transporte universitário

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulga o resultado final da convocação do processo seletivo para o transporte universitário dos estudantes da cidade. O resultado tem como base os critérios estabelecidos pela Lei nº 1.510, de 10 de outubro de 2016.

A Secretaria Municipal de Educação lembra que este processo seletivo é válido somente para o segundo semestre do ano letivo 2021. São 80 vagas para Niterói, no turno da noite; 65 vagas para Cabo Frio, no turno da noite; 85 vagas para Niterói, no turno da manhã; 15 vagas para cabo Frio, no turno da manhã.

Os alunos contemplados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Saquarema, 4299, Porto da Roça, munidos com documento de identificação e comprovante da grade de horário da faculdade (necessária para entrega da carteirinha), nesta quarta-feira (25) e na quinta-feira (26), das 9h às 16h, para oficializar a matrícula.

A lista com o resultado final pode ser consultada no link: https://www.saquarema.rj.gov.br/comunicado-resultado-do…/