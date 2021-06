SAQUAREMA DIVULGA NOVO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de saúde, divulgou na sexta (11) o novo calendário de vacinação contra o Covid-19. Seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização (PNI), o Executivo iniciou a vacinação da população em geral já na última quinta (10). A imunização dos moradores é feita por faixa etária e divisão de sexo. O calendário foi planejado de acordo com a previsão do envio das doses pelo Ministério da Saúde.



A prefeita do município, Manoela Peres, celebrou o fato da imunização poder ser acelerada na cidade. Além

disso, fez questão de agradecer aos trabalhadores da saúde pública municipal que, segundo ela, estão se dedicando

para que as vacinas sejam aplicadas em todos os moradores que devem recebe-la. “Agradeço muito a todos os profissionais que estão se dedicando tanto na campanha de vacinação contra o coronavírus. Fico muito feliz de iniciarmos a imunização desse novo grupo”, afirmou Manoela Peres.



A vacinação é realizada no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Quem já tomou a D1 deve ficar atento ao prazo de retorno para tomar a D2 da vacina, afinal, somente com o esquema vacinal completo, de duas doses,

é garantida a eficácia da imunização. A Prefeitura de Saquarema explica que todas as informações a respeito da classificação por faixa etária se encontram nas redes sociais oficiais do município. Quem quiser saber mais detalhes,

pode acessar o site saquarema.rj.gov.br ou ainda facebook.com/prefeituradesaquarema e @prefeiturasaquarema no Instagram e Youtube.