Saquarema divulga Calendário Turístico da cidade para 2023

A ideia é que em cada mês sejam realizados de dois a três eventos no município



A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, elaborou o Calendário Oficial de Eventos da cidade. O documento é importante para que o Poder Público, donos de hotéis e pousadas, demais trabalhadores do ramo turístico e hoteleiro, além de moradores e turistas, possam planejar viagens, ações e investimentos na cidade para o decorrer do ano.

O calendário foi elaborado buscando valorizar o potencial turístico e esportivo da cidade de Saquarema. A ideia da Secretaria de Turismo é que cada mês possua de dois a três eventos culturais ou esportivos, gerando emprego e renda durante todo o ano, não somente na alta temporada, que vai de novembro a março.

Além dos eventos tradicionais da cidade, como o Arraiá da Vila, o Saquarema Country Fest, o Saquá Moto Rock, o Saquarema Beer Fest e o festival gastronômico O Gosto de Agosto, o Município será palco de grandes competições esportivas de nível nacional e internacional. Por mais um ano, o Mundial de Surf será realizado na Praia de Itaúna. Já o Aloha Spirit, maior festival de esportes aquáticos do planeta e que reuniu milhares de atletas nas competições na Lagoa de Saquarema, desembarca novamente na cidade para a segunda edição do evento. Para quem gosta de bola e quadra, a etapa do Mundial de Vôlei acontecerá pela primeira vez na cidade, reunindo seleções de vôlei de diversos países.

“Montamos um calendário amplo e com muitos eventos. Cada programação foi pensada e distribuída para que o setor hoteleiro pudesse trabalhar da melhor forma, sem correrias ou atropelos. Estamos profissionalizando cada vez mais o trade turístico de Saquarema, para que a cidade continue despontando no cenário turístico nacional e internacional”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“O calendário turístico é de grande importância para Saquarema. Com ele, donos de hotéis e pousadas, por exemplo, poderão planejar melhor seus investimentos, gerando mais emprego e renda. Já para o turista, o calendário oferece mais informações para o planejamento de viagens e a melhor época para vir conhecer a nossa cidade que é naturalmente linda!”, completou a Prefeita Manoela Peres.

A programação do calendário turístico de Saquarema seguirá para ciência da Câmara de Vereadores no retorno do recesso legislativo. Outros eventos, contudo, poderão ser inseridos ao longo do ano, de acordo com a demanda apresentada à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.