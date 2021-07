Saquarema divulga agenda cultural de apresentações

Julho chegou e, com ele, as apresentações culturais da Lei Aldir Blanc vão movimentar o canal da Prefeitura de Saquarema no YouTube. Por conta da pandemia, todas as contrapartidas culturais da Lei Aldir Blanc serão gravadas ou transmitidas ao vivo pela plataforma.

São diversos shows de cultura que profissionais saquaremenses prepararam para cada morador da cidade. Todas as apresentações serão transmitidas nos dias estabelecidos, sempre às 18h, por meio do canal da Prefeitura no YouTube, no link youtube.com/secomsaquarema

Dias 3, 4, 5 e 6 será apresentado o Projeto se Esquivando da Rua com muita capoeira. No dia 5 a Turma da Tia Carol vai fazer recreação, oficina circense, pintura artística, pocket show e personagens vivos. Nos dias 9, 15 e 24 serão apresentados Contos Milenários com muitos contos clássicos. No dia 13 está agendada uma Escolinha de Surf com arte e educação, nos dias 20, 21, 22 e 23 será vez de muita dança com a Daumas Academia e nos dias 20 e 27 ‘Gethomn’ com conscientização e valorização do homem e da mulher negra.

Dia 23 será Folias de Saquarema com a apresentação de um ebook; dia 24 terá um Acústico Miro Zager com um workshop musical autoral, dia 25 Oficna de Artes Caíca com confecção de bonecas Aboyomi e fechando a programação de julho, no dia 28, terá apresentação de Ginga Saqua que é um documentário sobre a história da cidade com a capoeira. Em agosto já tem uma data marcada para continuação do projeto, no dia 1, será feita uma pintura nerd com uma vídeo aula de desenho e pintura.