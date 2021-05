Saquarema conscientiza população contra violência infantil

Ontem (18) foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para marcar a data, a Prefeitura de Saquarema realizou um evento de conscientização no Centro Administrativo, no bairro de Porto da Roça, com o objetivo de informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade em prol do engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

Durante a ação, técnicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) fizeram abordagens e dando instruções sobre como as pessoas devem agir diante da constatação de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O Centro é responsável por desenvolver atividades pertinentes ao tema no município. Além da Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Cultura também participou do evento.

Dia nacional – O dia 18 de maio foi designado como “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” pela Lei Federal 9.970/00. A data é uma conquista que marca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil. No país, a campanha é realizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e ECPAT (sigla em inglês para Fim da Prostituição e do Tráfico de Crianças para Fins Sexuais) Brasil, em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Polícia Rodoviária Federal e o ChildHood Brasil.

Com o slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes”, a ação convoca a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. Para denunciar, disque 100 – Direitos Humanos, ou pelo telefone (22) 99608-3414.