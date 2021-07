Saquarema capacita agentes da Guarda Maria da Penha

A Prefeitura de Saquarema, através das secretarias municipais da Mulher e de Segurança e Ordem Pública, realizou a reciclagem e a capacitação para os agentes municipais que atuarão na Guarda Maria da Penha. O curso aconteceu na sede da Secretaria Municipal da Mulher, no bairro de Bacaxá.

Durante o encontro, os agentes receberam treinamento sobre métodos de abordagens, acolhimento, procedimentos em situações de crime e de violência, dentre outros temas. O projeto Guarda Maria da Penha também conta com o apoio e parceria das polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro.

“Essa capacitação foi importante para fazer com que os guardas possam atuar com mais precisão em cada denúncia. Nessas situações, as mulheres estão muito fragilizadas e o apoio desses profissionais é importante”, afirmou a secretária municipal da mulher, Marcia Azeredo.

“Todos os agentes que atuarão na Guarda Maria da Penha receberão capacitação constante para atuar nos casos de feminicídio e outros crimes contra as mulheres. Esse é um importante passo para a segurança em nossa cidade”, concluiu o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

A Guarda Maria da Penha já está em operação, atuando com agentes do sexo masculino e feminino. Maiores informações sobre os serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), o(a) cidadão(ã) pode entrar em contato através do telefone (22) 99859-7841 ou comparecendo à sede da secretaria, situada na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho nº16, Bacaxá, de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.