Saquarema avança com pavimentação da Mombaça

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está pavimentando a Estrada da Mombaça. Na última quarta-feira (5) mais um trecho recebeu o asfalto. Importante via que promove a ligação entre diversos bairros da cidade, a Estrada da Mombaça terá seus oito quilômetros de extensão pavimentadas.

A Mombaça é um recanto da cidade, lugar pacato com grande potencial turístico por causa da lagoa que banha o bairro. A pavimentação fomentará turismo no local, aumentando a renda no bairro e na cidade.

“A obra está contemplando a drenagem, pavimentação e urbanização da Estrada da Mombaça, principal via de acesso ao bairro. Iniciamos com duas frentes de trabalho: uma, na altura do bairro Mombaça, e outra próxima ao bairro Jardim, de forma a agilizar a conclusão dos serviços”, informou a Prefeita Manoela Peres.

“Sou nascido e criado aqui na Mombaça. Nunca vi um progresso tão grande como este que está ocorrendo no bairro”, afirmou Altamir de Nazareth. “Quando chovia, era lama e não tínhamos ônibus, que ficavam atolados. Agora, com a obra, vai ficar uma maravilha!”, comentou a Conceição Augusta.

Além da Estrada da Mombaça, a obra contempla a pavimentação de algumas vias de acesso na altura do bairro Jardim. Para acompanhar o andamento, o cidadão poderá seguir a prefeitura de Saquarema pelas redes sociais.