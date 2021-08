Saquarema avança com obras na Barreira

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, está executando obras de drenagem, pavimentação e urbanização da área conhecida como Loteamento da Prefeitura, no bairro da Barreira. Diversas ruas estão recebendo melhorias que mudarão a vida de centenas de moradores.

Antiga reivindicação dos moradores da região, as obras contemplam as ruas do Jamelão, das Mangueiras, do Limoeiro e das Goiabeiras. A pavimentação está sendo executada com piso intertravado, colocação de meio-fio, construção de calçadas e urbanização.

“O piso intertravado é uma alternativa que agride menos o meio ambiente. Além de ter uma manutenção mais fácil, o piso permite que as águas das chuvas sejam drenadas e escoadas de forma mais rápida, pois não impermeabiliza o solo da região”, afirmou o secretário municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.

Para acompanhar o andamento das obras, o cidadão pode acessar a página da Prefeitura no Facebook. O endereço é facebook.com/PrefeituradeSaquarema