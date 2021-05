Saquarema anuncia vacinação em portuários

Após o Ministério da Saúde anunciar que profissionais que trabalham em portos e aeroportos já poderão se vacinar, a Prefeitura de Saquarema anunciou nesta quinta (27) que vai começar a imunização dos trabalhadores portuários.

De acordo com a prefeitura, é necessário levar a carteira de trabalho ou qualquer outro comprovante de residência que confirme o vínculo do profissional com o ramo portuário e é necessário que o trabalhador esteja empregado no momento em que for levar os documentos. Também é necessário levar o comprovante de residência.

Para receber a vacina, o trabalhador portuário deverá agendar previamente através de uma ligação para o telefone (22) 99838-5311. A imunização será na sede da Subsecretaria Municipal de Saúde, na Rua Frutuoso de Oliveira, no Campo Aviação.