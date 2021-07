Saquarema abre seleção para Programa Jovem Cidadão

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, lança edital público para seleção de estudantes matriculados em curso superior, interessados em participar da seleção de estágios para o Programa Jovem Cidadão.

A seleção será coordenada e executada pela Comissão criada para seleção de estagiários do Programa Jovem Cidadão, través da portaria nº 814 de 19 de julho de 2021. Caberá à comissão selecionar e avaliar as documentações apresentadas pelos candidatos, de acordo com o exigido no Edital. Todas as informações referentes ao procedimento estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Saquarema, no endereço www.saquarema.rj.gov.br

Por conta da pandemia do Novo Coronavírus, a inscrição para o edital público 002/2021 será totalmente digital, podendo ser feita das 8h do dia 26 de julho, às 20h do dia 27 de julho de 2021 (horário de Brasília), por meio do site da prefeitura.

Para acessar o edital de abertura, basta acessar o link: Edital do Chamamento Público nº 002/2021 – Programa Jovem Cidadão