São Pedro da Aldeia promove festival gastronômico de 4 a 20 de fevereiro

O 1°Festival Gastronômico de Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia promete ser especial e agradar os amantes de gastronomia e da culinária. Todos os pratos produzidos para o festival terão o preço fixo de R$30,00. O evento será nos dias 4 a 20 de fevereiro, é promovido por empresários do setor e conta com o apoio da Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

O festival tem como objetivo promover o comércio local, reunindo estabelecimentos para estimular os sabores da culinária praieira e da alta gastronomia, baseadas nas riquezas da Lagoa de Araruama. Serão reunidos 16 estabelecimentos, entre restaurantes, gastrobares, quiosques e hamburguerias, entre outros, com participantes nos bairros Baleia, Centro, São João, Nova São Pedro, Praia do Sol e Retiro.

Os consumidores poderão votar e escolher o melhor prato. A votação popular será na página oficial do evento no Facebook.

Segundo a secretária de Turismo, Andrea Tinoco, um diferencial no evento é a qualidade dos pratos que estarão disponíveis, com opções desde a comida de praia até a alta gastronomia. “Estamos muito felizes em apoiar a realização do primeiro festival gastronômico do município. São Pedro da Aldeia já é reconhecida como um polo gastronômico na região e estamos trabalhando, em parceria com o segmento, para firmar a cidade também no cenário gastronômico do Estado”, pontuou.

Foto: Divulgação/Internet