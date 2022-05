São Paulo se prepara para receber a Fórmula E em 2023

Foto: FIA

A Prefeitura de São Paulo firmou acordo para trazer a Fórmula E (carros elétricos) para a cidade em 2023. A corrida, que faz parte do calendário oficial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), está prevista para ocorrer no Sambódromo, três semanas após os desfiles do Carnaval.

O evento marcará o retorno da etapa à América Latina, o que não ocorria desde 2020, após oito anos de tratativas para chegar ao Brasil. O acordo foi assinado pelo presidente da SPTuris, Gustavo Pires, que estava em Mônaco representando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pela Fórmula E e pela GL events, responsável pela administração do Sambódromo.

“A Fórmula E está totalmente alinhada com os nossos objetivos: atrair eventos que projetem a imagem de São Paulo, movimentem a economia e gerem empregos com o turismo de eventos e, ainda, promovam o desenvolvimento sustentável”, disse o presidente da SPTuris. Gustavo Pires lembrou que em junho do ano passado o prefeito Ricardo Nunes aprovou lei municipal n° 17.563, que incentiva o uso dos veículos elétricos ou híbridos, garantindo desconto no IPVA ou no IPTU do proprietário do veículo.

O Sambódromo, atualmente administrado pela GL events, já está com a data reservada para a Fórmula E em 2023. “A criação de um calendário com eventos-âncora é fundamental para a forte retomada que queremos para a cidade de São Paulo no pós-pandemia”, disse Pires.

A confirmação da realização da etapa de São Paulo da Fórmula E em 2023 está condicionada à publicação do calendário oficial da FIA, prevista para ocorrer em junho próximo.

Sobre a Fórmula E

A Fórmula E, ou Campeonato Mundial da ABB Fórmula E da FIA (a partir da temporada de 2020-21), é uma categoria de automobilismo organizada pela FIA com carros monopostos exclusivamente elétricos, cuja primeira temporada começou no ano de 2014.